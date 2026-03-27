Новости

Новости

27 марта, 12:10

Город

Более 36 км коммуникационных коллекторов обновят в Москве в 2026 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Более 36 километров коммуникационных коллекторов обновят в Москве в этом году. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В столице уделяется отдельное внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Ремонт и модернизация этих объектов позволяют продлить срок их службы и обеспечить сохранность коммуникаций, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Подземное расположение коллекторов позволяет провести ремонт без разрытий, не нарушая ландшафт города. В рамках работ специалисты усилят строительные конструкции, восстановят гидроизоляцию сооружений, заменят технологические и кабельные металлоконструкции, а также при необходимости обновят системы освещения, контроля газовоздушной среды, пожарной сигнализации и голосовой связи.

В 2025 году на юго-востоке столицы реконструировали и возвели свыше 26 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Из них более 16 километров построили и порядка 10 модернизировали. Работы провели в Южнопортовом районе, Печатниках и Кузьминках.

