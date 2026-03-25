Директор частной клиники в Кемерове арестован по делу о психотропных веществах

Директор частной наркологической клиники "Свобода" в Кемерове заключен под стражу до 18 мая по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и покушении на сбыт психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

По информации следователей, мужчина незаконно приобрел у неизвестного не менее 5 ампул психотропного вещества с целью последующего сбыта. Кроме того, он незаконно предоставлял услуги по купированию абстинентного синдрома.

О задержании бывшего главного врача и директора клиники "Свобода" в Кемерове стало известно 24 марта. В учреждении пациентам вводили психотропные вещества без соответствующей лицензии, а также предлагали услуги по кодированию при помощи психотерапевтического гипноза и вшивания имплантов.

В августе 2025-го погиб 37-летний пациент. Позже, в декабре, еще один пациент этой же клиники был экстренно госпитализирован в отделение острых отравлений.

При этом только в период с февраля по март 2026-го директор учреждения заключил с гражданами 11 договоров на оказание медицинских услуг с применением психотропных веществ. Среди пациентов также был несовершеннолетний.

