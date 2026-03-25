Врачи в Подмосковье удалили женщине миому весом 6 кг

Фото: mz.mosreg.ru

Гинекологи из стационара имени М. В. Гольца Щелковской больницы в подмосковном Фрязине удалили женщине миому весом 6 килограммов. Ее размер соответствовал размеру плода на 6-м месяце беременности, передает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Московской области.

Пациентка поступила в больницу с жалобами на боли в животе и неестественным увеличением его объема. Как выяснили врачи, женщина знала, что у нее есть миома, но боялась хирургического вмешательства и откладывала его, пока не начались болезненные симпомы.

"Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей и хорошим косметическим эффектом. Постоперационный период также прошел хорошо. В данный момент пациентка уже выписана из отделения", – сказал заведующий отделением Иван Куранов.

Врач также предупредил, что большая миома может привести к анемии и нарушению функций внутренних органов, а в крайних случаях – стать причиной развития кишечной непроходимости или воспаления.

В случае диагностированной миомы доктор порекомендовал приходить на осмотр к гинекологу не реже двух раз в год и не откладывать лечение, если для него имеются показания.

