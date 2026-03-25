25 марта, 18:07

Общество
Юрист Кульпина: мера МВД против фиктивной регистрации коснется "резиновых" квартир

Юрист объяснила, кого МВД будет снимать с регистрации принудительно

Фото: 123RF.com/fotoru

МВД будет снимать с учета граждан в упрощенном порядке при регистрации без намерения проживания, а также с использованием поддельных документов. Об этом Москве 24 рассказала юрист по недвижимости Елена Кульпина.

Ранее стало известно, что в России хотят ужесточить меры против фиктивной регистрации. МВД сможет снимать нарушителей с учета в течение пяти рабочих дней без их участия. Также им выпишут штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или отправят на принудительные работы до 5 лет.

Эксперт пояснила, что регистрация является фиктивной, если человек при оформлении предоставил ложные сведения, поддельные документы или зарегистрировался там, где фактически не намеревался находиться.

То есть, если он зарегистрирован в своем жилье или у родителей в одном городе, а работает в Москве, где оформил нахождение по месту пребывания, никто его снимать с учета не будет. Другое дело, если он заплатил деньги, чтобы сделать постоянную прописку в квартире кого-либо, но жить там не собирался. Это уже нарушение.
Елена Кульпина
юрист по недвижимости

При этом правоохранительные органы должны сначала этот факт установить, а потом возбудить дело. После вынесения приговора суда либо постановления можно снять с регистрационного учета, пояснила Кульпина.

Главным образом такая мера затронет тех, кто регистрируется в так называемых "резиновых квартирах": когда на одной жилплощади "проживают" десятки человек, подчеркнула эксперт.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что велосипеды, коляски и самокаты нельзя хранить в подъезде, тамбуре, лифтовом холле и на лестничной площадке. За это накажут по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ), которая предусматривает предупреждение либо штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Трошина Любовь

обществонедвижимостьэксклюзив

