Юрист Кульпина: мера МВД против фиктивной регистрации коснется "резиновых" квартир

Фото: 123RF.com/fotoru

МВД будет снимать с учета граждан в упрощенном порядке при регистрации без намерения проживания, а также с использованием поддельных документов. Об этом Москве 24 рассказала юрист по недвижимости Елена Кульпина.

Ранее стало известно, что в России хотят ужесточить меры против фиктивной регистрации. МВД сможет снимать нарушителей с учета в течение пяти рабочих дней без их участия. Также им выпишут штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или отправят на принудительные работы до 5 лет.

Эксперт пояснила, что регистрация является фиктивной, если человек при оформлении предоставил ложные сведения, поддельные документы или зарегистрировался там, где фактически не намеревался находиться.





Елена Кульпина юрист по недвижимости То есть, если он зарегистрирован в своем жилье или у родителей в одном городе, а работает в Москве, где оформил нахождение по месту пребывания, никто его снимать с учета не будет. Другое дело, если он заплатил деньги, чтобы сделать постоянную прописку в квартире кого-либо, но жить там не собирался. Это уже нарушение.

При этом правоохранительные органы должны сначала этот факт установить, а потом возбудить дело. После вынесения приговора суда либо постановления можно снять с регистрационного учета, пояснила Кульпина.

Главным образом такая мера затронет тех, кто регистрируется в так называемых "резиновых квартирах": когда на одной жилплощади "проживают" десятки человек, подчеркнула эксперт.

