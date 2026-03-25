Максимальный штраф за фиктивную прописку в России составит 500 тысяч рублей

В России за фиктивную регистрацию грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 5 лет.

Кроме того, МВД сможет снимать граждан с регистрационного учета в упрощенном порядке, если человек прописан по адресу, где на самом деле не проживает.

Решение принимается в течение 5 рабочих дней, а собственника или нанимателя жилья обязательно поставят в известность.


