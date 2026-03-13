"Новости дня": новые правила для дачников вступили в силу в России

С приходом весны вступили в силу новые правила для дачников в России. Борьба с борщевиком и другими опасными растениями теперь касается каждого садовода. Все собственники участков обязаны их уничтожать. За непринятие мер грозит штраф от 20 до 100 тысяч рублей.

В течение 3 лет после покупки участка нужно начать использовать землю по назначению. Иначе штрафы могут достигать 0,5% от кадастровой стоимости.

Также начали действовать новые правила пожарной безопасности: от мангала до дома должно быть не меньше 5 метров, костер должен находиться в 50 метрах от построек.