Коммерческую деятельность с животными предложили запретить в Москве

В Москве высказали инициативу запретить любую коммерческую деятельность с участием животных. Под ограничения могут попасть контактные зоопарки и кафе, где заработок строится на том, что посетители приходят играть с питомцами.

Насколько опасны такие заведения для людей и самих зверей? По каким законам работают эти организации? И почему они по документам часто проходят как зоопарки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.