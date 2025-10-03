Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 14:30

Общество

Коммерческую деятельность с животными предложили запретить в Москве

Коммерческую деятельность с животными предложили запретить в Москве

Новости регионов: молодой человек выстрелил в сторону женщины во время ссоры в Воронеже

Новая волна сезонной активности клещей началась в Москве

"Специальный репортаж": dog-friendly

Средний рейтинг зоогостиниц в Москве превысил 4,6 балла

Новые площадки для выгула собак обустроят в Москве до конца года

Ветеринары объяснили, каким собакам нужна одежда для прогулок в холодную погоду

В московских кинотеатрах разрешили посещение сеансов с собаками

Клещи активизировались в столичных парках и лесах

"Московский патруль": жители столицы пожаловались на контактный зоопарк в ТЦ

В Москве высказали инициативу запретить любую коммерческую деятельность с участием животных. Под ограничения могут попасть контактные зоопарки и кафе, где заработок строится на том, что посетители приходят играть с питомцами.

Насколько опасны такие заведения для людей и самих зверей? По каким законам работают эти организации? И почему они по документам часто проходят как зоопарки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществогородвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика