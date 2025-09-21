Форма поиска по сайту

21 сентября

В России хотят запретить содержать некоторых животных в антикафе

В России хотят запретить содержание капибар, енотов, сурикатов и лемуров в антикафе. С таким предложением выступила директор московского зоопарка на круглом столе, также отметив необходимость увеличения штрафов за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

Юрист и зоозащитник Анастасия Билялова подчеркивает, что недобросовестные владельцы не дают животным возможности уединиться и отдохнуть от внимания посетителей. В то же время, для кошек и собак, потерявшихся на улице, такие антикафе могут быть спасением, так как идейные владельцы котокафе следят за здоровьем питомцев и соблюдением гигиенических правил.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

