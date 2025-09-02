Завершено создание спутника "Можаец-6" из состава орбитальной "эскадрильи"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Специалисты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского завершили создание космического аппарата "Можаец-6", сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, ученые академии вносят значительный вклад в развитие технологий создания и применения малых космических аппаратов уже более 30 лет.

"Совместно с предприятиями ракетно-космической промышленности созданы и прошли орбитальную эксплуатацию космические аппараты серии "Можаец". В 2025 году завершены создание и наземная обработка бортовой аппаратуры космического аппарата "Можаец-6", – говорится в сообщении.

Данные спутники являются орбитальной "эскадрильей", подчеркнули в министерстве.

Ранее ракета "Ангара-1.2", запущенная с космодрома Плесецк, вывела военные спутники на целевые орбиты. Ракета стартовала в 12:32 по московскому времени 21 августа. Как подчеркнули в министерстве обороны, с аппаратами установлена и поддерживается устойчивая связь, а их бортовые системы работают в штатном режиме.

