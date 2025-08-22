22 августа, 19:28Наука
"Роскосмос" показал видео с мышами на борту спутника "Бион-М"
На кадрах запечатлено, как грызуны свободно перемещаются в невесомости.
Запуск ракеты "Союз-2.1б", несущей спутник "Бион-М" № 2, в котором находятся 75 мышей и 1,5 тысячи мух-дрозофил, состоялся на Байконуре 20 августа. Ожидалось, что выведение спутника на орбиту займет 9 минут 23 секунды.
Аппарат вывели на орбиту с наклонением высотой 370–380 километров. Основная цель эксперимента заключается в оценке биологической безопасности в условиях космической радиации и геомагнитной обстановки, которые значительно отличаются от тех, что наблюдаются на традиционных орбитах.
