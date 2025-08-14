Высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км

Фото: ТАСС/Олег Артемьев

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) увеличилась на 1,7 километра. Об этом сообщила госкорпорация "Роскосмос" в телеграм-канале.

В госкорпорации отметили, что станцию регулярно поддерживают на заданной орбите, потому что на высоте около 400 километров над поверхностью Земли ощущается влияние атмосферы – МКС начинает постепенно снижаться.

"Сегодня (14 августа. – Прим. ред.) скорректировали орбиту МКС. В 07:28 по московскому времени включились двигатели "Прогресса МС-30", проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 метр в секунду. В результате высота орбиты станции составила 416,7 километра над поверхностью Земли", – рассказали в "Роскосмосе".

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов обсудил с исполняющим обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шоном Даффи эксплуатацию Международной космической станции (МКС). По словам Баканова, диалог прошел "неплохо".

В результате стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, а также о сведении ее с орбиты до 2030 года. Кроме того, организации договорились включить в совместную повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, а также по ряду миссий в дальний космос.