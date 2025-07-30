Глава "Роскосмоса" Баканов обсудит с NASA работу по орбитальной станции РФ

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Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что обсудит с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи планы по взаимодействию и сотрудничеству, в том числе касательно российской орбитальной станции и миссии дальнего космоса.

Баканов напомнил, что, несмотря на различные санкции, несколько космических программ РФ и США выведены из-под рестрикций, в том числе пилотируемая космонавтика.

"У нас совместная эксплуатация международной космической станции, у нас перекрестные полеты, и есть планы по развитию – взаимодействовать дальше – это и российская орбитальная станция, и миссии дальнего космоса. И это все войдет в повестку завтрашней встречи с Шоном Даффи", – приводит его слова РИА Новости.

На днях делегация "Роскосмоса" во главе с Бакановым прибыла в американский город Хьюстон для встречи с руководством NASA и экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого россиянин Олег Платонов.

Это стало первой очной встречей глав "Роскосмоса" и NASA за восемь лет. Баканов ознакомился с работой подразделений Космического центра имени Джонсона, а также посетил производственное подразделение компании Boeing, в котором создают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner.