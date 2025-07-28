"Роскосмос" планирует испытать технологию возвращаемых ступеней ракет в ближайшие два года

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"Роскосмос" может в ближайшие 1,5-2 года испытать технологию возвращаемых ступеней ракет, об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в интервью РБК.

По словам Баканова, технология возвращаемых ступеней ракет позволяет очень сильно удешевить полеты. Он сравнил ее с многоразовостью авиалайнеров.

"Если вы полетели из Москвы во Владивосток и по прилете самолет выбросили, то стоимость билета для гражданина будет очень высока. А за счет того, что самолет постоянно летает в течение десятков лет, стоимость невысокая", – подчернкул глава корпорации.

Баканов отметил, что техническое задание на отработку прототипа этой технологии было подписано в июне 2025 года и заложено в национальный проект. При этом он добавил, что провести сипытания "можно и завтра", но результат будет "соответствующий".

Ранее в "Роскосмосе" заявили о намерении расширять сотрудничество с новым руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). По словам Баканова, у организаций уже есть совместные проекты по пилотируемому космосу.