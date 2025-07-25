Гелиогеофизические спутники "Ионосфера-М" выведены на орбиту

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Гелиогеофизические спутники "Ионосфера-М" № 3 и 4, запущенные с космодрома Восточный с помощью ракеты "Союз-2.1б", успешно выведены на солнечно-синхронную орбиту, передает пресс-служба "Роскосмоса".

В госкорпорации заявили, что аппараты отделились от разгонного блока "Фрегат", который продолжает выводить на целевые орбиты еще 18 малых спутников.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратами "Ионосфера-М" и 18 попутными спутниками стартовала с космодрома Восточный утром 25 июля. Через несколько минут "Фрегат" отделился от третьей ступени ракеты.

Спутники "Ионосфера-М" предназначены для наблюдения физических явлений, возникающий в ионосфере Земли. Также они будут делать фотографии планеты, отслеживать местоположение самолетов и кораблей, изучать физические процессы в ближнем космосе и другое.