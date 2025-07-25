Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя гелиогеофизическими аппаратами "Ионосфера-м" и 18 попутными спутниками стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Через несколько минут разгонный блок "Фрегат" отделился от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов "Ионосфера-М" № 3 и 4 на солнечно-синхронную орбиту планируется спустя около часа после старта.

Аппараты "Ионосфера-М" созданы для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли. Данные используются Росгидрометом совместно с результатами наземных наблюдений.

Кроме того, спутники будут делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, изучать физические процессы в ближнем космосе и многое другое.

В начале июля на орбиту был успешно выведен транспортный грузовой космический корабль "Прогресс МС-31". Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" произошел с космодрома Байконур.

Корабль доставил на Международную космическую станцию (МКС) 2 625 килограммов грузов, в том числе 950 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 килограммов азота для пополнения атмосферы.

