10 июля, 21:24Наука
Космонавт Платонов отправится в составе миссии Crew-11 на МКС 31 июля
Фото: ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Российский космонавт Олег Платонов отправится в составе миссии Crew-11 на Международную космическую станцию 31 июля. Об этом заявил директор программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич.
По его словам, пуск состоится с площадки 39 на космодроме Кеннеди 31 июля в 12:09. Полет от старта до стыковки с МКС займет порядка 39 часов. Предположительно корабль пристыкуется к станции примерно в 03:00 по восточному времени США (07:00 по московскому времени) 2 августа.
Стич добавил, что изначально пуск планировали провести в середине августа. Однако NASA ускорило график подготовки к полету.
Миссия станет 19-м пилотируемым полетом корабля Crew Dragon с использованием ракеты Falcon 9. Кроме Платонова от "Роскосмоса", в экипаж вошли командир Зина Кардман, пилот Майкл Финк, специалисты Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований).
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что госкорпорация планирует расширять сотрудничество с новым руководством NASA. Он отметил, что организации владеют совместными проектами по пилотируемому космосу.
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