"Роскосмос" планирует расширять сотрудничество с NASA

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"Роскосмос" планирует расширять сотрудничество с новым руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов.

По его словам, у организаций уже есть совместные проекты по пилотируемому космосу.

"Дальше будем смотреть. Сейчас новый администратор NASA будет назначен, и будем вести диалог о расширении повестки", – сказал Баканов корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву, который опубликовал запись беседы в своем телеграм-канале.

Баканов также прокомментировал провал испытаний американского космического корабля Starship, подчеркнув, что нужно двигаться совместно с коллегами и даже конкурентами.

"Мы болеем за всех коллег, которые занимаются разработками, независимо от принадлежности: Китай, Индия, Америка, поэтому в любом случае это не позитив", – заключил глава "Роскосмоса".

Ракета компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX взорвалась в ходе испытаний в штате Техас. При этом пресс-служба компании сообщала, что ракета "столкнулась с серьезной аномалией".

В результате случившегося никто не пострадал, угроз для жителей близлежащих населенных пунктов также не возникло.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп решил заменить кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA. В "Роскосмосе" назвали это внутренним делом США.