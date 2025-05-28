Девятый тестовый полет Starship закончился для SpaceX неудачей

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Американская компания SpaceX потеряла прототип корабля Starship во время девятого испытательного полета. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

После успешного старта корабль вышел на суборбитальную траекторию, но вскоре начал бесконтрольно вращаться. Кроме того, была зафиксирована утечка топлива.

Комментируя ситуацию, глава SpaceX Илон Маск заявил, что причиной потери давления в главном баке корабля во время его движения по инерции и возвращения в атмосферу стали утечки. При этом он назвал отключение двигателя Starship в соответствии с планом большим прогрессом.

Ранее воздушно-космические силы (ВКС) России запустили "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Пуск ракеты-носителя, на борту которой находился космический аппарат, был осуществлен 23 мая в интересах Минобороны России. Старт "Союза-2.1б" и выведение аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.