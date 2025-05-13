Китай успешно вывел на орбиту спутник Shiyan-19

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КНР осуществила успешный вывод на орбиту спутника связи Shiyan-19 для тестирования коммуникационных технологий, сообщает пресс-служба Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Старт был осуществлен при помощи ракеты-носителя CZ-3C с космодрома Сичан 12 мая в 21:09 по московскому времени. Данная ракета способна вывести на солнечно-синхронную орбиту до 3,9 тонны полезного груза (до 8 тонн на околоземную). Для ракет типа CZ-3 это 167-я миссия, при этом в 2025 году – 8-я.

Ранее стало известно, что над созданием лунной станции с РФ и КНР будут работать 13 стран. Среди них оказались Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия и Боливия, а также государства БРИКС – Египет, Эфиопия и ЮАР.