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Космический аппарат "Космос-482" сошел с орбиты и упал в Индийский океан, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

"Схождение аппарата контролировалось средствами автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве", – уточнили в госкорпорации.

По расчетам ЦНИИмаш (входит в "Роскосмос"), космический аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 09:24 по московскому времени в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты.

"Космос-482" ученые запустили весной 1972 года, чтобы исследовать Венеру. Однако разгонный блок космического аппарата оказался неисправен. Из-за этого он остался на высокой эллиптической орбите Земли, постепенно приближаясь к планете.

Ранее астрономы обнаружили аналог Татуина из "Звездных войн". Планетологи нашли звездную систему в созвездии Весов. В ней располагаются два светила – коричневый карлик и крупная экзопланета, орбита которой наклонена под углом в 90 градусов по отношению к плоскости вращения этих звезд.