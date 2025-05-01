МКС избежала столкновения с космическим мусором благодаря кораблю "Прогресс МС-30"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос""

Грузовой корабль "Прогресс МС-30" поднял орбиту Международной космической станции (МКС), чтобы избежать столкновения с космическим мусором, сообщает "Роскосмос".

По данным Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), в 01:10 по московскому времени были включены двигатели корабля Прогресс "МС-30", которые проработали 212,79 секунд и выдали импульс 0,3 метра в секунду, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 540 метров.

В "Роскосмосе" уточнили, что после проведения маневра уклонения период обращения станции составил 92,89 минуты, наклонение орбиты – 51,66 градуса, средняя высота орбиты – 418,74 километров, минимальная – 417,86 километров, максимальная – 438,05 километров.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что все аспекты деятельности "Роскосмоса" будут охвачены господдержкой. Он отметил, что РФ последовательно увеличивает свою орбитальную спутниковую группировку. В данный момент она состоит из более чем 220 космических аппаратов научного и социально-экономического назначения. По словам Мантурова, они необходимы для обеспечения навигации, связи, интернета, мониторинга погоды, а также дистанционного зондирования Земли.