Мантуров: господдержкой будут охвачены все аспекты деятельности "Роскосмоса"

Фото: телеграм-канал "Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина"

Все аспекты деятельности госкорпорации "Роскосмос" будут охвачены государственной поддержкой, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе своего выступления на концерте в честь Дня космонавтики.

"С учетом других программных документов, охватим государственной поддержкой все аспекты деятельности Роскосмоса. На это нас ориентирует президент и само будущее", – передает слова вице-премьера ТАСС.

Мантуров отметил, что РФ последовательно увеличивает свою орбитальную спутниковую группировку. В данный момент она состоит из более чем 220 космических аппаратов научного и социально-экономического назначения. По его словам, они необходимы для обеспечения навигации, связи, интернета, мониторинга погоды, а также дистанционного зондирования Земли.

"Для ускоренного увеличения группировки, Роскосмос развивает партнерство с пулом частных компаний. Отдельные работы ведутся по снижению стоимости пусков, за счет создания многоразовых средств выведения космических аппаратов", – добавил вице-премьер.

Помимо этого, в ходе своей речи Мантуров отметил, что День космонавтики отражает уникальную миссию России, доказавшей, что у инженерной мысли нет границ.

"Такое великое наследие – это общество профессионалов, которое насчитывает более 165 тысяч человек", – заключил вице-премьер.

Ранее Владимир Путин поздравил с Днем космонавтики работников и ветеранов космической отрасли. Президент России подчеркнул, что первый в мире полет человека в космос, совершенный 12 апреля 1961 года советским космонавтом Юрием Гагариным, является "поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества".

Глава государства выразил гордость за отечественных ученых, конструкторов, инженеров и космонавтов, которые стояли у истоков национальной космической программы.