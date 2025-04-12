Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил с Днем космонавтики работников и ветеранов отрасли. Посвященное этому сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.



Мэр обратил внимание, что первый полет человека в космос стал одним из величайших событий в истории человечества. Юрий Гагарин сумел реализовать мечту миллионов людей по всему миру, подчеркнул Собянин, отметив, что добиться этого удалось благодаря труду выдающихся отечественных ученых, конструкторов и инженеров.



На сегодняшний день перед российской ракетно-космической отраслью стоят масштабные задачи. Решить их помогает в том числе столичная промышленность, подчеркнул глава города. В частности, московские предприятия производят различные детали, необходимые для поддержания космической области – от электронных компонентов до ракетоносителей.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, энтузиазм и большой вклад в сохранение и укрепление позиций России как космической державы. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе!" – резюмировал мэр.

Ранее с Днем космонавтики соотечественников поздравили российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС).

Овчинин отметил, что в России космос всегда был больше, чем просто профессия. В свою очередь, Вагнер поделился, что космонавты рады видеть, как все больше детей сегодня снова проявляют интерес к космонавтике. В заключение Песков выразил благодарность всем специалистам ракетно-космической отрасли за их труд.