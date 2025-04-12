Матвиенко назвала полет Гагарина выдающимся достижением

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Первый в истории полет человека в космос стал выдающимся достижением отечественной науки. Этот шаг всегда будет вдохновлять людей на новые свершения, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя россиян с Днем космонавтики. Ее слова приводит ТАСС.

По ее мнению, "подвиг и самоотверженный труд" советских ученых, конструкторов и летчиков-испытателей, которые сумели сделать это открытие, а также тех специалистов, которые работают в этой области в настоящее время, заслуживают особого уважения и "продолжают укреплять престиж государства".

Матвиенко подчеркнула, что Россия реализует значимые национальные и международные проекты, сохраняя ведущую позицию в космической области, именно за счет "огромного научного и кадрового потенциала".

"Мы гордимся тем, что именно наша страна осуществила прорыв в такой значимой области, а имя нашего соотечественника известно на всей планете", – резюмировала она.

Ранее с Днем космонавтики соотечественников поздравили российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС).

Овчинин отметил, что в России космос всегда был больше, чем просто профессия. В свою очередь, Вагнер поделился, что космонавты рады видеть, как все больше детей сегодня снова проявляют интерес к космонавтике. В заключение Песков выразил благодарность всем специалистам ракетно-космической отрасли за их труд.