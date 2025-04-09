В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ отметят День космонавтики

Фото: телеграм-канал "ВДНХ"

День космонавтики отметят в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 12 апреля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он отметил, что в этот день лектор Центра "Космонавтика и авиация", специалист по астрономии и небесной механике Александр Яровитчук проведет гостям лекцию на тему "Галактики и их разнообразие". Желающие узнают тайны и особенности галактик, увидят красоту больших объектов в космосе. Начнется лекция в 18:30, предварительная запись не требуется.

"Также для гостей откроется фотовыставка "Москва космическая", на которой будут представлены фотографии тех мест столицы, которые напоминают о великом прорыве человечества в покорении космоса. Посетить фотовыставку можно бесплатно в часы работы павильона до 30 апреля включительно", – добавил Овчинский.

Кроме того, гости смогут принять участие в интерактивной викторине в 11:10, 13:10, 15:10 и 17:10. Победители мероприятия получат памятные призы.

Посетить павильон "Макет Москвы" можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Подробная информация, расписание светотехнических шоу, запись на экскурсии доступны на сайте www.maketmoskvy.ru, в мобильном приложении "Макет Москвы", по телефонам +7 (925) 237-37-28, +7 (925) 237-37-29.

Кроме того, в честь Дня космонавтики 12 апреля на территории пространства "Хлебозавод № 9" посетителям покажут фильм "Вызов". Для детей на указанной площадке проведут интерактивный кукольный спектакль, в ходе которого юным зрителям расскажут много фактов о космосе. Также организатору представят необычное световое и музыкальное шоу.