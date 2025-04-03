Мероприятия в честь Дня космонавтики пройдут на ВДНХ с 8 по 13 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цикл мероприятий в честь Дня космонавтики пройдет с 8 по 13 апреля на ВДНХ, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Запланировано больше 30 событий. Москвичи и туристы смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте, узнать о жизненном пути Юрия Гагарина и увидеть кадры запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27", – рассказала заммэра.

Программу подготовили более чем на 10 площадках ВДНХ. Гости смогут посетить экскурсии, на которых они узнают о важных датах в истории освоения Вселенной, и лекции, где расскажут о тайнах галактик и космических рекордах, а также о работах художников, которые вдохновились космосом.

В Музее кино можно будет посмотреть фильмы на космическую тему, включая "Луну" и "Марс" режиссера Павла Клушанцева. Кроме того, в инфоцентре арки Главного входа выставки гости смогут получить специальную карту, чтобы пройти отдельным маршрутом и выполнить различные задания. За каждое из них начислят баллы, которые можно обменять на памятные призы.

Горожан и гостей Москвы 8 апреля приглашают в центр "Космонавтика и авиация", где можно будет увидеть кадры запуска корабля "Союз МС-27", который состоится утром в тот же день. Кроме того, можно будет выслушать эксперта и посмотреть самые интересные моменты записи.

Там же 12 апреля организуют Всероссийский космический диктант. Его проведет летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин. В тот же день вход в центр "Космонавтика и авиация" станет бесплатным для всех людей с именами Юрий и Валентина. Также откроется бесплатный доступ в интерактивный музей "Буран".

Дополнительно в павильоне № 61 "Центросоюз" можно будет посетить концерт электронной музыки, вдохновленной космосом. Узнать расписание и условия посещения всех мероприятий можно на сайте ВДНХ.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ 17 апреля заработают пять уличных аттракционов парка "Орион". Гости смогут прокатиться на "Астродроме", "Лунном экспрессе", "Торнадо", "Вальсе часов" и "Аэротакси". Праздничная программа в честь открытия летнего сезона пройдет с 19 по 20 апреля. Горожан ожидают мастер-классы и другие мероприятия.