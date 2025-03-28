Новый сезон в парке аттракционов "Орион" на ВДНХ начнется 17 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семейный тематический парк аттракционов "Орион" на ВДНХ 17 апреля откроет летний сезон. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Отмечается, что посетителей до середины октября ждут развлечения, аттракционы, новые тематические зоны и насыщенная программа.

"Пять уличных аттракционов заработают уже 17 апреля. Гости смогут прокатиться на "Астродроме", "Лунном экспрессе", "Торнадо", "Вальсе часов" и "Аэротакси", – говорится в публикации.

По данным пресс-службы, с 19 по 20 апреля в парке пройдет праздничная программа в честь открытия сезона. Дети и взрослые смогут поучаствовать в танцевальных активностях, мастер-классах и других мероприятиях. Кроме того, в течение летнего сезона будет работать 12 фуд-траков.

Для посетителей парка станут доступны интерактивные локации – Театр сказок, Дом страхов и Школа спасателей. В новом сезоне откроются еще три зоны: "Детская", "Семейная" и "Экстремальная", а также комплексы аркадных аттракционов.

ВДНХ и кинопарк "Москино" вошли в топ запросов в столичных туристических информационных центрах (ТИЦ) за минувшую зиму среди гостей из РФ, КНР, Марокко, Вьетнама и ОАЭ. Кроме того, в списке популярных запросов оказались Красная площадь и Парк Горького. Путешественники проявляли интерес к фестивалям, ярмаркам, мастер-классам, каткам, автобусным и речным экскурсиям.