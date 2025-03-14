"Мой район. Новости": на ВДНХ после реконструкции откроется павильон "Химия"

На ВДНХ после реконструкции откроется павильон "Химия". Реставраторам при воссоздании витражей павильона пришлось проделать большую работу. Специалисты обращались к историческим фотографиям и смотрели фильмы для того, чтобы максимально приблизиться к тому виду витражей, которые павильон имел в момент его открытия в 50-х годах.

Сейчас специалисты также занимаются павильонами "Юные натуралисты", "Золотой колос" и "Советская печать". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.