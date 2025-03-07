Четвертая Московская неделя моды пройдет с 13 по 18 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четвертая Московская неделя моды пройдет в ЦВЗ "Манеж" с 13 по 18 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Гостей ждут показы отечественных и зарубежных брендов, лекции ведущих экспертов, открытый маркет, профессиональный шоурум и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts. В мероприятии поучаствуют свыше 180 брендов из 27 регионов России, в том числе более 100 московских.

Помимо этого, каждый день с 13:00 до 21:00 будет работать маркет, где все желающие смогут купить одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров. Впервые в рамках маркета также представят коллективный стенд "Сделано в Москве", на котором свои коллекции покажут 11 московских дизайнеров.

Проект "Сделано в Москве" объединил свыше 6,5 тысячи локальных брендов и дал предпринимателям бесплатные инструменты продвижения продукции. По словам Сергея Собянина, на основной платформе площадки представлено более 32 тысяч товаров.

Благодаря проекту "Сделано в Москве" в 2024 году его участники продали товаров на сумму свыше 1 миллиарда рублей.