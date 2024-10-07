Более 80 показов прошло на подиумах третьей Московской недели моды

С 4 по 9 октября самым стильным и модным местом столицы стал Центральный выставочный зал "Манеж". Здесь прошла третья Московская неделя моды.

Свои коллекции представили около двухсот российских и иностранных дизайнеров. Среди участников – модельеры из Бразилии, Индии, Китая и других дружественных стран. Также гости Московской недели моды смогли познакомиться с локальными брендами из 36 регионов России.

Ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова посетила показы новых коллекций российских дизайнеров, пообщалась с модельерами и звездными гостями.

