Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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07 октября, 23:20

M24.RU

Более 80 показов прошло на подиумах третьей Московской недели моды

Более 80 показов прошло на подиумах третьей Московской недели моды

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С 4 по 9 октября самым стильным и модным местом столицы стал Центральный выставочный зал "Манеж". Здесь прошла третья Московская неделя моды.

Свои коллекции представили около двухсот российских и иностранных дизайнеров. Среди участников – модельеры из Бразилии, Индии, Китая и других дружественных стран. Также гости Московской недели моды смогли познакомиться с локальными брендами из 36 регионов России.

Ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова посетила показы новых коллекций российских дизайнеров, пообщалась с модельерами и звездными гостями.

культурагородвидеоМосква онлайнЛариса Соколова
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