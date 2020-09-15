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15 сентября, 11:55

Культура

"Киноулица": Евгений Герасимов

"Киноулица": Евгений Герасимов

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом РФ Евгением Герасимовым и актрисой Татьяной Аксютой трогательный советский фильм "Вам и не снилось…" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Литовский бульвар, Академика Варги, 26 Бакинских Комиссаров и другие.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. Актеры Евгений Герасимов и Татьяна Аксюта вспомнят истории со съемок и развенчают мифы и легенды, связанные с фильмом.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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