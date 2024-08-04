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04 августа, 11:55

Культура

"Киноулица": Наталья Варлей

"Киноулица": Наталья Варлей

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженной артисткой РСФСР Натальей Варлей блестящую советскую комедию Леонида Гайдая "12 стульев" и те улицы, на которых задумывался и снимался этот фильм: Староконюшенный переулок, Поварская, Воронцово поле, Малая Молчановка, Гончарная и другие.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он воссоздаст путь главных героев в поисках сокровищ и сравнит улицы в фильме Леонида Гайдая и в романе Ильфа и Петрова. Подробнее – в программе "Киноулица".

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