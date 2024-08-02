"Сити": какие театральные постановки можно посмотреть в столице в августе и сентябре

Команда "Сити" сделала подборку новых театральных постановок, которые можно посмотреть в столице в августе и сентябре. Так, в театре "Новая Опера" подготовили премьеру оперы "Почтальон из Лонжюмо" Адольфа Адана. Ближайшие показы – 11 и 13 сентября.

Также стало известно, что Театр на Малой Ордынке покажет постановку "А зори здесь тихие" режиссера Елены Шевалдыкиной. Ближайшие показы состоятся 17 августа и 19 сентября.

Кроме того, можно обратить внимание на балет "Буря" в Большом театре. В основе этой пластической постановки лежит одноименная пьеса Уильяма Шекспира. Подробнее – в программе "Сити".

