Худрук Театра Маяковского Перегудов рассказал о своем видении сценического искусства

По мнению художественного руководителя Театра Маяковского Егора Перегудова, театр должен тронуть человека, не оскорбляя и не обижая, но при этом заставляя задуматься. Актерская игра должна обязательно пробуждать эмоции у зрителя.

Скоро Перегудову предстоит начать репетиции спектакля "Евгений Онегин". Ему придется заново окунуться в творческий процесс, однако, по его словам, в этом ему поможет не опыт, а любовь к произведениям Пушкина и труппе театра.

Большое интервью с Егором Перегудовым выйдет в среду, 26 июня, в эфире телеканала Москва 24.

