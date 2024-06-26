Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 18:00

Культура

Худрук Театра Маяковского Перегудов рассказал о своем видении сценического искусства

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По мнению художественного руководителя Театра Маяковского Егора Перегудова, театр должен тронуть человека, не оскорбляя и не обижая, но при этом заставляя задуматься. Актерская игра должна обязательно пробуждать эмоции у зрителя.

Скоро Перегудову предстоит начать репетиции спектакля "Евгений Онегин". Ему придется заново окунуться в творческий процесс, однако, по его словам, в этом ему поможет не опыт, а любовь к произведениям Пушкина и труппе театра.

Большое интервью с Егором Перегудовым выйдет в среду, 26 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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