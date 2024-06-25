Выставка "Квадрат и пространство" открылась в ГЭС-2

До 27 октября можно посетить открывшуюся в июне выставку "Квадрат и пространство" в ГЭС-2. Эта экспозиция посвящена влиянию творчества Казимира Малевича на искусство ХХ века и взаимодействию произведений искусства со зрителями.

Прогулка по двенадцати разделам выставки дает возможность увидеть, как цвет и свет, форма и конструкция, образы города и человека в искусстве трансформировались прямо или косвенно после работ Малевича. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.