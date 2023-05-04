Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российского модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелкове. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснил сын модельера, похоронить его именно в Московской области было решено, поскольку тот прожил в Щелкове 30 лет, много вкладывался в свою усадьбу, где творил и принимал гостей. Кутюрье, по его словам, любил это место. Кроме того, там свое детство провели его внучки.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона, был частично парализован и имел нарушения речи.

Церемония прощания с модельером прошла 4 мая в соборе Троицы Живоначальной в Щелкове. Несмотря на традиции, его отпевали в красном костюме, поскольку Зайцев любил этот цвет.

Проводить кутюрье в последний путь приехали его родные и близкие, певица Надежда Бабкина, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, стилист Сергей Зверев, певец Бедрос Киркоров и другие.



Модельера Вячеслава Зайцева похоронят в Подмосковье