Прощание с заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким. Прямой эфир

На Основной сцене МХТ имени Чехова в Камергерском переулке проходит прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Москва онлайн ведет прямую трансляцию с траурной церемонии.

Актер театра и кино, педагог, режиссер и телеведущий скончался 14 января на 65-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти стал рак желудка. Фатальное заболевание было выявлено у артиста в середине прошлого года.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Игоря Золотовицкого выразили многие известные деятели. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала ректора Школы-студии МХАТ "человеком редкой профессиональной честности и внутренней силы".

В свою очередь, коллеги Золотовицкого по театру и кино рассказали о том, что он был замечательным педагогом с искрометным чувством юмора.

Почти вся творческая карьера Игоря Золотовицкого была связана с МХТ имени Чехова, где он проработал более 40 лет. Помимо десятков сыгранных на сцене ролей, Золотовицкий стал наставником для нескольких поколений артистов: сначала как преподаватель Школы-студии МХАТ, а затем – и как руководитель этого учреждения. Среди его выпускников – Максим Матвеев, Антон Шагин, Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Андрей Бурковский, Марк Богатырев и другие известные актеры.

Также Золотовицкий активно снимался в кино. В его фильмографии значится около ста проектов, в том числе "Такси-блюз", "Каменская", "Марш Турецкого", "Ландыш серебристый – 2", "Заяц над бездной", "Одесский пароход".

После окончания гражданской панихиды состоится отпевание артиста. Оно пройдет в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной. Похоронят Игоря Золотовицкого на Троекуровском кладбище.