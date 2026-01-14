Форма поиска по сайту

14 января, 19:16

Культура

Голос Золотовицкого сохранится в аудиогиде Музея Москвы

Фото: legion-media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Голос заслуженного артиста России ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого сохранится в аудиогиде в Музее Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Департамент культуры города Москвы выражает соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Игоря Золотовицкого", – сказал собеседник агентства.

Масштабный аудиогид для экспозиции "История Москвы", озвученный Золотовицким, запустили в январе 2025 года. Аудиоэкскурсия доступна посетителям выставки бесплатно. Она проводит слушателей по 44 тематическим разделам и охватывает ключевые этапы истории города.

Актер, рассказывая о работе над аудиогидом, уточнял, что большую часть жизни он провел в столице и город стал для него родным. Поэтому для него было важно, что именно его голос рассказывает "Историю Москвы", пояснили в Депкульте.

Золотовицкий скончался в больнице 14 января в возрасте 64 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала онкология.

Церемония прощания запланирована на 17-е число. Мероприятие пройдет на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. Отпевание состоится в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, а похороны – на Троекуровском кладбище.

В связи со смертью Золотовицкого МХТ имени Чехова отменил показ спектакля "Весы", в котором должен был играть актер. Стоимость купленных билетов автоматически вернется зрителям на банковскую карту.

За свою карьеру Золотовицкий играл в постановках нескольких театров. К примеру, он участвовал в спектаклях "Борис Годунов", "Самое главное", "№ 13" и других. В качестве режиссера он поставил спектакль "Башмачкин" по повести русского писателя Николая Гоголя "Шинель", а также пьесу "Женитьба".

В кино артист впервые сыграл роль гидроакустика Рыбакова в киноленте "Егорка". Кроме того, он снимался в фильмах "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Заяц над бездной" и "Одесский пароход". Всего актер принял участие в более чем 60 проектах.

С 1989-го Золотовицкий начал преподавать актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года – назначен ректором этого учреждения.

Прощание с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится 17 января

