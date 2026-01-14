Актриса Гришаева: Золотовицкий был незаменимым актером

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ушедший из жизни ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был незаменимым актером и обладал уникальным чувством юмора. Об этом рассказала актриса Нонна Гришаева, сообщает "Газета.ру".

"Если он вел застолье или посиделки в Доме актера, люди иногда плакали от смеха. Он из когорты незаменимых. Огромная потеря и для Дома актера, и для МХТ, и для школы-студии, и для всех нас", – сказала Гришаева.

Также об уходе Золотовицкого из жизни высказалась его коллега, доцент кафедры актерского мастерства Школы-студии МХАТ, актриса Евгения Дмитриева. Она назвала эту новость оглушающей, сообщает News.ru.

"Это был человек-жизнь, человек-радость. Это человек движения. Вообще непонятно, как он все успевал. Все было так радостно и так живо", – отметила Дмитриева и добавила, что его энергия и жизнелюбие поражали всех, кто знал Золотовицкого.

По словам режиссера Андрея Житинкина, ушедший из жизни ректор был замечательным педагогом и обладал отличными организаторскими способностями. Кроме актерской карьеры, он успевал много делать и в публичном пространстве.

"Его капустники Москва передавала из уст в уста", – добавил Житинкин.

Золотовицкий, по его словам, мог заставить петь и танцевать даже не поющих и не танцующих людей. Поэтому режиссера не удивил тот факт, что именно тот стал ректором Школы-студии МХАТ.

При этом Золотовицкий был жестким педагогом, так как у него было понимание – студентов нужно готовить к бешенной конкуренции в профессии. Вместе с тем в душе он оставался очень добрым.

"Он, может быть, даже не доиграл, потому что его все расхватывали. Он мог больше сниматься, мог больше играть. Но он посвятил себя педагогике и нашему актерскому братству", – сказал Житинкин и отметил, что не представляет, что будет делать Центральный Дом актера, в котором Золотовицкий работал директором.

Ректор Школы-студии МХАТ был не только уникальным актером, но и педагогом с искрометным чувством юмора, заявил, в свою очередь, актер театра "Ленком Марка Захарова" Виктор Раков, снявшийся с Золотовицким в нескольких фильмах.

"В прошедшем времени и говорить-то не хочется. Это чудовищно, что год так начинается ужасно", – высказался он в беседе с телеканалом "360".

О кончине Золотовицкого стало известно 14 января. Ему было 64 года. СМИ писали, что он ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Планируется, что его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.



Актер в разные периоды своей карьеры принимал участие в постановках "Борис Годунов", "Самое главное", "№ 13" , "Изображая жертву", "Иванов" и многих других. В качестве режиссера Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по повести писателя Николая Гоголя "Шинель", а также пьесу "Женитьба".

В кино артист снимался в фильмах "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Заяц над бездной", "Егорка", "Одесский пароход" и других. Всего он принял участие в более чем 60 проектах.

С 1989-го он преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года работал ректором учреждения. Также с 2011 года он занимал должность директора Центрального Дома актера.

