Церемония прощания с Золотовицким состоится 17 января

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ, актером Игорем Золотовицким состоится 17 января. Об этом сообщила пресс-служба МХТ имени А. П. Чехова.

"В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени Чехова", – уточняется в телеграм-канале учреждения.

Затем в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной состоится отпевание. В этот же день артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Золотовицкий скончался 14 января в возрасте 64 лет. СМИ писали, что он ушел из жизни из-за онкологического заболевания.

Актер в разные периоды своей деятельности принимал участие в постановках различных театров, включая спектакли "Борис Годунов", "Самое главное", "№ 13" , "Изображая жертву", "Иванов" и многие другие. В качестве режиссера Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по повести писателя Николая Гоголя "Шинель", а также пьесу "Женитьба".

Кроме того, артист снимался в кинофильмах "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Заяц над бездной", "Егорка", "Одесский пароход" и других. Всего он принял участие более чем в 60 проектах.

С 1989-го он преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором учреждения. Также с 2011 года он занимал должность директора Центрального Дома актера.