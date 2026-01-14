Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 15:22

Культура

Церемония прощания с Золотовицким состоится 17 января

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ, актером Игорем Золотовицким состоится 17 января. Об этом сообщила пресс-служба МХТ имени А. П. Чехова.

"В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени Чехова", – уточняется в телеграм-канале учреждения.

Затем в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной состоится отпевание. В этот же день артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Золотовицкий скончался 14 января в возрасте 64 лет. СМИ писали, что он ушел из жизни из-за онкологического заболевания.

Актер в разные периоды своей деятельности принимал участие в постановках различных театров, включая спектакли "Борис Годунов", "Самое главное", "№ 13" , "Изображая жертву", "Иванов" и многие другие. В качестве режиссера Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по повести писателя Николая Гоголя "Шинель", а также пьесу "Женитьба".

Кроме того, артист снимался в кинофильмах "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Заяц над бездной", "Егорка", "Одесский пароход" и других. Всего он принял участие более чем в 60 проектах.

С 1989-го он преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором учреждения. Также с 2011 года он занимал должность директора Центрального Дома актера.

Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Читайте также


утратыкультура

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика