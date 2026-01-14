Форма поиска по сайту

14 января, 17:01

Культура

МХТ имени Чехова отменил показ спектакля "Весы", где играл Золотовицкий

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Московский художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова отменил показ спектакля "Весы", где должен был сыграть роль советский и российский актер Игорь Золотовицкий. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Представление было запланировано на 16 января. В театре указали, что стоимость билетов, которые были куплены зрителями на сайте, автоматически вернется покупателям на банковскую карту.

Однако те билеты, которые приобрели в кассах МХТ и у официальных партнeров, можно вернуть лишь до 20 января включительно в том месте, где они были куплены.

Золотовицкий умер в больнице утром 14 января. Ему было 64 года. Предварительно, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Церемония прощания с актером пройдет 17 января на Основной сцене МХТ имени Чехова. Затем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной состоится отпевание. В этот же день артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

В разные периоды своей жизни актер играл в постановках нескольких театров. В частности, он принимал участие в спектаклях "Борис Годунов", "Самое главное", "№ 13" , "Изображая жертву", "Иванов" и других представлениях.

В качестве режиссера Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по повести русского писателя Николая Гоголя "Шинель", а также пьесу "Женитьба". Также артист снимался в более чем 60 фильмах, в том числе в "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Заяц над бездной", "Егорка" и "Одесский пароход".

С 1989-го Золотовицкий преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года – работал ректором в учреждении. Помимо этого, с 2011-го он занимал должность директора Центрального Дома актера имени А. А. Яблочкиной.

Коллеги Золотовицкого поделились воспоминаниями об актере

утратыкультура

