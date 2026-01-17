Литва обвинила РФ в попытке поджога склада с помощью для Украины

Фото: ТАСС/Zuma

Власти Литвы обвинили российскую сторону в двух попытках поджога объектов, которые связаны с поставкой военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба литовской прокуратуры.

Речь идет о попытках поджога предприятия UAB TVC Solutions в городе Шяуляй в сентябре 2024 года. Спецслужбы Литвы утверждают, что попытки саботажа были совершены якобы по указанию и в интересах ГРУ России.

На предприятии хранилась военная помощь для Киева общей стоимостью порядка 1,5 миллиона евро. Серьезного ущерба здание не понесло.

Уголовное дело было возбуждено против шести иностранцев, среди них граждане России, Белоруссии, Испании, Колумбии и Кубы. Также продолжается досудебное расследование в отношении еще четырех подозреваемых.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Украины, который пытался взорвать грузовой поезд. Первые 3 года злоумышленник будет отбывать в тюрьме, также ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей.

В ноябре власти Польши освободили четверых граждан Украины, подозреваемых в причастности к подрыву местной железной дороги. Среди освобожденных – водитель, который подвозил подозреваемых. Уточняется, что украинцы длительное время жили в Польше и не были знакомы друг с другом.