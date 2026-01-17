Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 05:13

Политика

Литва обвинила РФ в попытке поджога склада с помощью для Украины

Фото: ТАСС/Zuma

Власти Литвы обвинили российскую сторону в двух попытках поджога объектов, которые связаны с поставкой военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба литовской прокуратуры.

Речь идет о попытках поджога предприятия UAB TVC Solutions в городе Шяуляй в сентябре 2024 года. Спецслужбы Литвы утверждают, что попытки саботажа были совершены якобы по указанию и в интересах ГРУ России.

На предприятии хранилась военная помощь для Киева общей стоимостью порядка 1,5 миллиона евро. Серьезного ущерба здание не понесло.

Уголовное дело было возбуждено против шести иностранцев, среди них граждане России, Белоруссии, Испании, Колумбии и Кубы. Также продолжается досудебное расследование в отношении еще четырех подозреваемых.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Украины, который пытался взорвать грузовой поезд. Первые 3 года злоумышленник будет отбывать в тюрьме, также ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей.

В ноябре власти Польши освободили четверых граждан Украины, подозреваемых в причастности к подрыву местной железной дороги. Среди освобожденных – водитель, который подвозил подозреваемых. Уточняется, что украинцы длительное время жили в Польше и не были знакомы друг с другом.

Читайте также


политикапроисшествия

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика