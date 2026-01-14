Суд вынес приговор гражданину Украины, который пытался взорвать грузовой поезд на Кубани

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Украины, который пытался взорвать грузовой поезд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве рассказали, что первые 3 года злоумышленник будет отбывать в тюрьме, также ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей.

Ранее подростка обвинили в двух поджогах трансформаторных подстанций на Московской железной дороге (МЖД). По версии следствия, он действовал по указанию неизвестного сторонника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Школьника обвинили в совершении теракта и арестовали. Предварительно, все свои действия он снимал на камеру по указанию анонимных кураторов.

