14 января, 12:49Происшествия
Суд вынес приговор гражданину Украины, который пытался взорвать грузовой поезд на Кубани
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Украины, который пытался взорвать грузовой поезд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В ведомстве рассказали, что первые 3 года злоумышленник будет отбывать в тюрьме, также ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей.
Ранее подростка обвинили в двух поджогах трансформаторных подстанций на Московской железной дороге (МЖД). По версии следствия, он действовал по указанию неизвестного сторонника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Школьника обвинили в совершении теракта и арестовали. Предварительно, все свои действия он снимал на камеру по указанию анонимных кураторов.