ФСБ предотвратила теракт против сотрудника предприятия ОПК в Петербурге

Фото: depositphotos/Grigorenko

Спецслужбы предотвратили теракт против сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В результате проведенных мероприятий задержана гражданка России 1966 года рождения, которая в период проживания на территории Украины была завербована Службой безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина прошла обучение диверсионно-террористической деятельности. После она прибыла на территорию России через третьи страны и попыталась изъять из тайника на территории Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство (СВУ). Их задержанная должна была использовать для убийства сотрудника одного из предприятий ОПК в Ленинградской области.

Всего силовики изъяли пистолет Макарова, СВУ на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и средства связи с перепиской с украинскими кураторами.

В настоящее время женщина заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Осуществляются мероприятия по дополнительной квалификации противоправной деятельности по статьям о приготовлении к террористическому акту и госизмене.

Ранее силовики в Пермском крае предотвратили теракт на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. Он планировался украинскими спецслужбами и был предотвращен при силовой поддержке Росгвардии.

В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в соцсетях и мессенджерах, чтобы вовлечь россиян в преступную деятельность.