Более 270 терактов предотвращено в России с начала года

Фото: 123RF.com/fotovlad

В России предотвратили 273 теракта с начала 2025 года. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании комитета.

"Скоординированными действиями силовых структур в текущем году предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта, нейтрализовано 24 и задержано более 2 тысяч бандитов и их пособников", – передает его слова ТАСС.

Помимо этого, перекрыто 29 каналов незаконного оборота оружия, в том числе из зоны спецоперации на Украине. Ликвидировано 113 подпольных мастерских по его модернизации и переделке, вскрыта и пресечена работа 87 организованных преступных групп, причастных к контрабанде средств поражения.

"Изъято свыше 200 переносных ракетных комплексов, более 147 тысяч боеприпасов и 1,5 тысячи штатных и самодельных взрывных устройств", – добавил Бортников.

Ранее силовики пресекли теракт на железнодорожных путях в Краснодаре. По данным ФСБ, живший в Краснодарском крае украинец был завербован представителем Службы безопасности Украины (СБУ). От куратора он получил задание по подрыву ж/д дороги с помощью самодельного взрывного устройства. Злоумышленника задержали российские спецслужбы.