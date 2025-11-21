Форма поиска по сайту

21 ноября, 11:12

Происшествия

Теракт на железнодорожных путях предотвращен в Краснодаре

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Краснодаре предотвращен теракт на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, украинец, которых жил в Краснодарском крае, был завербован представителем Службы безопасности Украины (СБУ) через запрещенные в РФ соцсети. От сотрудника украинской разведки злоумышленник получил задание по подрыву железной дороги с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

В ФСБ России указали, что гражданин Украины посредством теракта должен был внести корректировки в график перевозок военной техники и вооружений в зону проведения спецоперации. В результате злоумышленника задержали. У него изъяли средства связи, в которых была найдена переписка с куратором.

В тайнике оперативники обнаружили СВУ для подрыва железной дороги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и о незаконном приобретении взрывного устройства с использованием интернета.

Ранее сообщалось, что правоохранители арестовали в России почти 10 человек в рамках уголовного дела об участии в террористическом сообществе, которое сотрудничало со Службой безопасности Украины (СБУ). Среди задержанных были как граждане РФ, так и иностранцы.

Подозреваемый в государственной измене задержан в Москве

