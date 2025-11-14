ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников в Москве

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт против одного из высших чиновников на Троекуровском кладбище в Москве. Взрыв планировался у могилы его близких при помощи спрятанной в вазе с цветами видеокамеры, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, теракт намеревались совершить спецслужбы Украины. Они хотели произвести взрыв при посещении чиновником захоронения родственников.

В результате российская спецслужба смогла задержать трех соучастников. Ими оказались двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии.

Кроме того, как рассказали в ФСБ, служба располагает данными о подготовке киевским режимом под руководством западных спецслужб аналогичных преступлений в отношении других чиновников в регионах России.

Ранее в подмосковных Люберцах была пресечена подготовка к теракту. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, 27-летний житель Волоколамска добровольно вышел на связь с неизвестным в одном из мессенджеров для помощи украинским спецслужбам.

Он забрал из тайника пакет со взрывным устройством, который должен был доставить в Измайловский парк Москвы и спрятать в тайник. Злоумышленник был задержан во время выполнения задания.

