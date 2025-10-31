ФСБ задержала жителя Коми, который хотел вступить в ряды боевиков Украины

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ задержала жителя Коми, собиравшегося вступить в ряды боевиков Украины, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Служба установила, что житель Печоры, являясь сторонником киевского режима, решил вступить в украинскую военизированную организацию, которая признана террористической и запрещенной на территории России. Он планировал участвовать в диверсионно-разведывательной деятельности.

Через мессенджер Telegram он предоставил свои анкетные данные куратору террористической организации. Кроме того, злоумышленник выполнил проверочное задание по подготовке фото- и видеоматериалов объекта стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Печоры.

Подозреваемого в государственной измене задержали в июне 2025 года при следовании железнодорожным транспортом по маршруту Печора – Белгород, таким способом он пытался выехать на территорию Украины.

Ранее российские спецслужбы задержали в Карелии россиянина, который помогал украинским спецслужбам организовывать диверсии в регионе. По заданию кураторов злоумышленник собирал разведданные о местонахождении подразделений российской армии. Кроме того, он изучил конструкции одного из железнодорожных мостов для совершения в дальнейшем теракта.

