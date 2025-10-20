Житель Ставрополья задержан за подготовку теракта в здании муниципальной администрации

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы задержали в Ставропольском крае местного жителя, который планировал совершить теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что злоумышленник 2000 года рождения придерживался радикальных взглядов. С помощью мессенджера Telegram он вышел на связь с представителями террористической организации, которая запрещена на территории России, а после вступил в ее ряды.

Затем житель Ставропольского края по заданию куратора провел разведку возле здания администрации Георгиевского муниципального округа для совершения теракта. Спустя время он купил элементы для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ).

Осуществить задуманное у злоумышленника не получилось, поскольку его задержали сотрудники ФСБ России. Во время обыска по месту жительства мужчины были изъяты прекурсоры для сборки СВУ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Фигурант арестован.

Ранее в Крыму была пресечена деятельность женской террористической ячейки, которая распространяла среди мусульман идеи о создании всемирного халифата, а также вербовала новых сторонников во время подпольных собраний.

Члены законспирированной ячейки запрещенной международной террористической организации были задержаны сотрудниками ФСБ. В отношении них возбудили уголовные дела об организации деятельности террористической организации и участии в ней.