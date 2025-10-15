ФСБ задержала жительницу Донецка за передачу СБУ данных о машинах у госучреждений

Фото: 123RF/joloei

Силовики задержали жительницу Донецка, которая информировала Службы безопасности Украины (СБУ) о припаркованных у административных зданий машинах. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

В ведомстве пояснили, что женщина была завербована через мессенджер Telegram.

Кроме того, фигурантка по заданию кураторов изъяла из тайника контейнер с компонентами самодельного взрывного устройства и переместила его в аналогичный тайник, используемый в диверсионно-террористических целях. После этого ее удалось задержать.

В отношении женщины возбуждены дела по статьям "Государственная измена" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Ранее силовикам удалось предотвратить теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Москве. Преступление готовилось украинскими спецслужбами совместно с главарями международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, признана террористической и запрещена в РФ).

Теракт планировалось совершить в одном из густонаселенных столичных районов. Мощность бомбы позволяла обеспечить зону поражения в радиусе до 70 метров. Всего силовики задержали троих россиян и выходца из стран Центральной Азии.